Lätisse tõmbab eestlasi viimasel ajal justkui magnetiga: seal pidavat ju voolama viinajõed ja lõhnama pudrumäed, kõik nõnda odava hinnaga, et lausa kutsub autosid täis laadima. Ent millist elu näeb naabrite pool siis, kui sõita Eesti piiri äärsest alkoholipoest kaugemale?

Kagu- ja Ida-Läti hädadest on viimastel aastatel olnud ajakirjanduses sageli juttu. Kas tegu on Vene propagandasõjaga või on sealsete maapiirkondade elanikud tõesti meeleheite äärel ja kolivad minema?