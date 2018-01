16. oktoobrist 1999 kuni 19. märtsini 2001 sai teoks sümboolne sündmus – esimest korda ajaloos purjetasid eestlased algusest lõpuni Eesti lipu all ümber maailma.

Väga hästi on teada, et eestlased on pika meresõidutraditsiooniga rahvas ja vähemalt ühe aastatuhande jooksul on meie rahvuskaaslased merd mööda jõudnud väga kaugetesse maailma paikadesse. Rääkimata juba muinasajast teada olevatest kohalikest mereretkedest, on siinse paigaga seotud ka paljud ümbermaailmareisijaid.

Maailma merendusajalukku on läinud Hagudis sündinud Adam Johann von Krusenstern, kes aastatel 1803–1806 juhatas esimest Venemaalt ja ühtlasi Läänemere idarannikult lähtuvat ümbermaailmareisi. Temaga koos võtsid avastusreisist osa Eestis üles kasvanud Fabian Gottlieb von Bellingshausen ja Otto von Kotzebue, kes hiljem isegi sarnaseid retki juhtisid. Juba 1932 üritas ümber maailma purjetada esimene eestlane (Ahto Valter), aga tema reis katkes.