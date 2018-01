Kuigi sageli võib jääda mulje, et moodi saavad nautida ainult saledad, siis viimasel ajal on pildile ilmunud hulgaliselt korpulentsemaid moegurmaane, kes kinnitavad, et rõivanumber ja vööümbermõõt on kõigest numbrid ja tegelikult ei takista need sugugi moest rõõmu tundmast. Vaikselt hakkab mööda saama aeg, kui moelavadel võis näha ainult olematu rasvaprotsendiga luukeresid ning suurema rõivasuurusega naised said poest valida selga ainult telgilaadseid hilpe, millega oli hirmus välja minna ka pimedal ajal. Kuigi tuleb siiski tõdeda, et moetööstus on endiselt, ja jääb tõenäoliselt igavesti olema, rohkem saledate usku, siis viimastel aastatel tunnistatakse, et peale nullsuuruse eksisteerib muidki suurusi. Tegelikult väga suur hulk inimesi justnimelt suuremaid rõivaid kannabki ning sooviks ajakirjades ja reklaamides saada inspiratsiooni just omasugustest modellidest. Nii ongi moemaailmas hakanud vaikselt liikuma sõnum, et kogukamad naised ei pea end sugugi laiade telkide alla peitma, vaid võivad oma kehakumerusi näidata sama uhkelt kui nullsuuruses modellimõõtu naised esitlevad naha alt välja punnitavaid kondinukke. Ilma pildita pole neist sõnadest aga suurt abi ning toomegi välja mõne, niinimetatud pluss-suuruses moeikooni, kelle stiilist tasub šnitti võtta. ASHLEY GRAHAM

Graham on ilmselt kõige tuntum ja ka kõige häälekam pluss-suuruses modell, kes on moemaailma kondisusele palju kordi tähelepanu juhtinud. Ta on veendunud, et naine, kellel on veidi liha luudel on täpselt sama ilus, kui mitte ilusamgi, kui tema „ideaalsete“ kehamõõtudega suguõde.

Ashley stiilisoovitused: 1. Miniseelikud ei ole ainult saledatele, vaid neid võivad julgelt kanda ka jämedamate jalgadega naised. Seejuures ei tasu peljata, et tselluliit seelikuääre alt välja paistab. 2. Kõrge pihaga, alt laienevad teksapüksid ja nabapluus, mis paljastab natukene nahka, on korpulentsema naise seljas tõeliselt stiilne kooslus. 3. Liibuva kleidi peale võiks panna mõne pikema lendleva mantli. See tasakaalustab kurve. 4. Siidi ei tasu karta, isegi kui see toob esile apelsiinikoorenaha. Üldiselt võiks aga eelistada paksemaid ja kvaliteetsemaid materjale. 5. Kui dekoltee on sügav, siis kindlasti ei tasu miniseelikut kanda. 6. Alati alusta riietumist pesu valimisest. Hästiistuv pesu muudab keha kohe palju kaunimaks. DANIELLE BROOKS Näitleja ja modell, kes on ausalt välja öelnud, et temasugustel naistel pole just kerge oma moehuvi välja näidata, sest poodides pole lihtsalt midagi sellist, mis selga mahuks. Kuna aga moepisik ei taha teda maha jätta, otsustas ta disainida omanimelise rõivakollektsiooni, mis on mõeldud veidi kogukamatele naistele ja ei ole seejuures karvavõrdki igav või stiilitu. Danielle’i stiilisoovitused: 1. Kunagi ei tasu mõelda, et ma ei saa mingit asja kanda sellepärast, et ma ei näe välja nagu naine reklaamplakatil. 2. Ära peida oma õlgu sellepärast, et neist ei punnita luid välja. Õlgu paljastavad kampsunid on ühtmoodi seksikad ja mugavad. 3. Teksatunked on rõivas, mida pidevalt alahinnatakse. Tegelikult näeb kurvikas naine nendes ülihea välja, kui need pole liiga lohvakad. Teksatunkede alla sobib imehästi valge triiksärk või hoopis kergelt läbikumav topp. 4. Särkkleit olgu iga naise riidekapis! CHRISSY METZ Ameerika näitlejanna, kes paistab peale näitlejaande silma ka andeka riietumisstiiliga. Nimelt kannab ta täpselt seda, mida tahab ja on seda teinud terve elu. Seejuures on ta juba teismelisest saati riideid ka õmmelnud, sest enda sõnul ei tahtnud ta 14aastaselt välja näha nagu kellegi vanaema. Temale sobivas suuruses riideid aga lihtsalt polnud ning nii saigi ta enda moeloojaks, kes paistab oma julge stiili poolest silma praeguseni. Chrissy moesoovitused: 1. Volange ei tasu karta. Need tuleb lihtsalt välja kanda! 2. Plisseeritud seelikud ei ole ainult saledatele. Tegelikult istuvad need väga hästi ka veidi vormikamate naiste seljas. 3. Vormikad naised ei pea ennast peitma mustade ja hallide riiete taha. Värvilised riided ei ole ainult peenikeste pärusmaa, vaid neid võivad uhkusega kanda ka teised. ROXY EARLE Tõsieluseriaalist “Toronto koduperenaised” tuule tiibasse saanud naine on tõdenud, et liitus sarjaga ainult seetõttu, et inimesed näeksid telekast ka veidi kogukama figuuriga naisi. Nii nagu paljud teisedki vormikad stiiliikoonid, usub ka Roxy, et rõivasuurus ei peaks kellegi stiili dikteerima. Võimendamaks seda arusaama, veab ta ka pluss-suuruses naistele suunatud kampaaniat, mille eesmärk on panna naised oma keha armastama. Roxy moesoovitused: 1. Kanna spordimoest inspireeritud rõivaid ja ära unusta kontskingi. 2. Pealaest jalatallani punasesse riietumine edastab sõnumi, et sa oled täpselt nii seksikas, kui sinu veidi lahjema kehaehitusega suguõde. 3. Nahkpüksid ei ole ainult naistele, kellel on jalgade asemel kaks pulka. Sobita nende juurde kriitvalge pluus, aseta pihale vöö ja näed välja nagu tõeline rokijumalanna. 4. Kõige parem viis jalgu näidata, on kanda miniseelikut ja ägedaid poolsaapaid. Kui tahad riietuse kontorisõbralikumaks muuta, pane selga meestemoest inspireeritud pikem pintsak. 5. Unustage sulejoped. Keep on ideaalne ülerõivas, mida kanda figuurijärgivamate rõivaste peal. DENISE BIDOT Üks kõige populaarsemaid pluss-suuruses modelle, keda võib moelaval näha juba sama sageli kui omal ajal Heidi Klumi või Kate Mossi. Seejuures räägitakse, et temast võib saada esimene Victoria’s Secreti pesumodell, kelle rasvaprotsent on nullist suurem. Denise’i moesoovitused: 1. Ära võta hoiakut, et enamikus poodides pakutavast ei mahu sulle midagi selga. Tegelikult sobivad paljude rõivatootjate riided imehästi ka korpulentsematele naistele, kuigi väidetakse vastupidist. Alati peab lihtsalt proovima. 2. Nahktagi on iga garderoobi alustala. Sa võid nahktagi kandes olla täpselt sama äge kui mõni poole õhem naine.