Metro kirjutab, et keegi Hispaania miljonär korraldas oma pojale raju sünnipäevapeo. Tegemist polnud aga täiskasvanud noormehega, vaid 12aastase lapsega, kes pidi stripparitega tantsima ning neid ka katsuma.

Väidetavalt oli tegemist üllatusega ning isa olevat lootnud oma pojast mehe teha. Samas on peol üles võetud klippidel näha, et lapsel on silmnähtavalt ebamugav. Ühel hetkel on ta napis rõivais täiskasvanud naistest ümbritsetud ning ühes klipis võtab üks naine poisi käed ja asetab need teise naise rindadele.

Hispaanias on uudis paljud lugejad-vaatajad marru ajanud. Õigustatult pööravad mõned kommenteerijad tähelepanu sellele, et kui kellegi arvates on poisi selline „mehekssaamise riitus“ väga lõbus, siis kujutagu ette sama olukorda tüdrukuga. Kui 12aastase tüdruku kätt suunatakse meesstrippari intiimelundeid katsuma, oleks mõnede reaktsioon hoopis teine, aga laps on ikka laps...