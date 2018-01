Euroopa Liidu struktuurides töötab suure palga eest kümneid tuhandeid ametnikke, kes on oma olemasolu õigustamiseks aastakümnete jooksul välja töötanud suure hulga pikki ja põhjalikke tekste, direktiive, määrusi ja seadusi, mis räägivad toodetest ja tegevustest pisimate üksikasjadeni.

Nii on näiteks euroametnike meelest ülioluline anda lihtinimestele teada, mitu sibulat võib olla kimbus, kui suur peab olema kiivi ümbermõõt, kas suitsupekki tohib süüa või kuidas ronida redelil. Aegade vältel on osa tobedaid ja kasutuid seadusi küll tühistatud, kuid nende asemele on kohe tulnud uued. Seega, iga maharaiutud pea asemele kasvab kohe mitu uut.