Paljud on kuulnud, kuidas metsas võivad puu otsast turja karata kaks ohtlikku looma: puuk ja ilves. Tõele need jutud ei vasta. Puuk elab rohurindes ja ilves, tänavuseks aasta loomaks valitud kaslane, käib okstes vaid leiba luusse laskmas. Jahti peab ta ikka maapinnal.

Kes korragi näinud pealt, kuidas kass valmistub ründama kärbest või näiteks käekella klaasi peegeldust köögipõrandal, omab üpris head ettekujutust ka ilvese jahitaktikast: hiilida saagile nii lähedale kui võimalik ja söösta siis ohvrile kallale jõuliste hüpetega. Kui kütitavat ei õnnestu äkkrünnakuga tabada, pole mõtet teda jälitada, odavam on leida praeks elukas, kes nii kiiresti ei jookse.

Ilves võib murda loomi karihiirest metsseani – kui viimaseid peaks veel leiduma. Mahukama osa tema toidukaardist moodustab metskits. Menüüd mitmekesistavad valgejänes, närilised, linnud, aga ka teised kiskjad, näiteks kährikud ja rebased. Erinevalt hundist ilves koduloomi ei murra, sugulased kassid välja arvatud. Muide, küttimisel on ilvesele suureks abiks suurepärased kõrvad: oksa närivat jänest kuuleb ta rohkem kui poolesaja meetri kauguselt.

Ilves (Aldo Luud)

Üllatusena tuleb ehk see, et inimene võib potti pista ilvese enda. Ilvesejaht on sageli üsna lihtne: tema metsakvartalisse sissemineku jälje peale pannakse jääger, teiselt poolt kvartalit lastakse pauk õhku – loom tuleb oma jälgi pidi välja! Tõsi, tõenäoliselt on ta keeritsussiga nakatunud, nii et kui tuttav jahimees pakub ilvese liha, tuleb seda igaks juhuks neli-viis tundi keeta. Muide, mõned jahimehed räägivad, et ka hundi liha on päris maitsev.