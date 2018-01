Kui Dylan Farrow 2014. aastal oma isa Woody Allenit seksuaalvägivallas süüdistas, leidus väga palju neid, kes temas kahtlesid ja Alleni kaitseks välja astusid. 2018. aastal on ajad muutunud ning paljud näitlejad on otse välja öelnud, et nemad enam kahtlase minevikuga režissööriga koostööd ei tee.

The Guardian kirjutab, et Farrow on korduvalt rääkinud lugusid sellest, kuidas Allen teda ründas. Farrow oli siis vaid seitsmeaastane olnud. Allen eitab neid süüdistusi tänaseni. Kuid ring Alleni ümber võib olla koomale tõmbumas, sest nüüd leidub järjest vähem neid näitlejaid, kes tema filmides (uuesti) näitlema nõustuksid. Kes on koostööst Alleniga selgesõnaliselt keeldunud?

(AFP / Scanpix)

Colin Firth