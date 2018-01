Üha soojenev ilmastik on süüdi selles, et suur osa Austraalia Suure Vallrahu ümbruses elutsevatest rohekilpkonnadest on emased, vahendab Guardian ajakirjas Current Biology ilmunud uurimust.

Rohekilpkonna (Chelonia mydas) nagu paljude teiste roomajate puhul määrab kooruva pojukese soo see, mis temperatuuril loode areneb. Soojema liiva sisse munetud munadest koorub rohkem emaseid kilpkonni.

Austraalia ja USA teadlaste ühisest uuringust selgus, et Suure Vallrahu põhjaosa kilpkonnapopulatsiooni noorloomadest umbes 99 protsenti on emased. Piirkonna ilmavaatlusandmete põhjal arvavad bioloogid, et emaseid kilpkonni on isastest rohkem sündinud juba vähemalt viimase kahekümne aasta jooksul. Lähitulevikus võivad isased populatsioonist üldse kaduda ja see viib liigi hääbumiseni.

Lisaks põhjustab liiga kuum liiv tervete munakurnade hukkumist ning paljud emased ei pruugi äärmusliku ilmaga aastatel üldse järglasi saada.