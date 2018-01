Kui tavapärane on see, et needusega ähvardatakse? Ja veel nii suurt kogukonda? Kas Eestis on inimesi, kes oleks selleks suutelised?

Seda, et tülitsevad naised omavahel needusi suust välja loobivad on küll üsna tavaline nähtus. Kindlasti ei ole aga tvaline see, et usklikud needustega ähvardavad. Kiriku teenrid ja kiriku töötajad on jumalakartlikud ja teeniuvad jumalat. Need kes needusi peale panevad teenivad saatanat ja see on musta maagia maailm.

Kui aga kiriku tegelased hakkavad avalikult needustega ähvardama kultuurimaja töötajate peresid, ehk siis lapsi ja tavainimesi, on ikka imelik, miskit on ikka väga viltu. Usun, et tegu ei ole päris õigete jumala sulastega.

Kui nüüd naljaga pooleks öelda, siis äkki kartsid konkurente, seda aga täitsa ilmaasjata. Sest selgeltnägijate saate osalised on tavanõiad ja tervendajad, kes abistavad inimesi. Siin seltskonnas musta maagiaga ja satanismiga tegelejaid ei ole.

Eestis on palju inimesi kes oskavad moodustada negatiivseid energiad ja neid inimste sisse istuda, vanarahvas nimetas seda manamiseks, lausumiseks, kurja silma peale panemiseks jne.

Needutse programmid on pärsi tõsised asjad ja nede loomine pikk ja vaevarikas töö. Usun et Eestis päris-päris tõsiseid tegijaid ei ole.

Needuste pealepanemise ähvardusi ikka tehakse aga pigem on see hirmutamise taktika, mis töötab inimeste enda madalal enesehinnangul, seega on ka hea vahend manipuleerimiseks. Kogu see needuste teema on meil siin üle võlli keeratud.

Mis te arvate, kas antud juhul oli põhjust kohtumisõhtu ära jätta?

Kindlasti mitte, inimesed tulid ju tegelikult rohkem telestaare vaatama ja põnevaid lugusid televisoooni maastikult kuulama, et halli argipäeva peletada. Tegu oli ju siiski meelelahutusüritusega. Kahju, et sellest selline palagann korraldati.

Palju on inimesi, kes needust maha võtaks? Kas tegemist on kuluka teenusega?

Eestis on kindlasti inimesi kes suudavad needusi peale panna aga need on viha needused ja negatiivsed kurjuse programmid.

Need kes väidavad, et oskavad needusi maha võtta on palju aga kes tegelikult ka maha võtta oskavad neid on päris vähe. Kestvad tulemused ja põhjalikud protseduurid on kulukad, küllaltki rasked ja pikaajalised. Need teemad ei ole naljaasi ega mõeldud mängimiseks. Tegu on inimeste alateadvuse, hirmudega ja nende eludega.

Kas inimesed pöörduvad ka politseisse murega, et keegi neile needuse peale pannud? Kas keegi on teid politseiga ähvardanud?

Seda ma ei oska öelda, peab politseist küsima. Mind pole keegi ähvardanud. Või kui ongi, siis ma ei võta neid asju väga tõsiselt.

Paljudel inimestel teie olete needuse maha võtnud? Mida need needused endast kujutavad, millised on sümptomid?

Ma olen erinevate negatiivsete energiaprogrammide ja manamistega päris palju tegelenud. Õppisn seda ka eraldi, et mõista nede loomust ja needuste sügavamat psühholoogiat.

Needus on meie universumis vabatahte seaduse vastane. See pannakse peale inimesele ilma temalt luba küsimatta ja tema tahte vastaselt. Negatiivsed hirmuprogrammid pannakse sisse alateadvuse hirmu tasandile. See on inimesel kõige nõrgem koht. Selline teguviis rikub kõiki universumi seadusi. Seega sellega tegelevad ainult mustad maagid ja satanistid. Sellistlaadi hävitavad programmid rikuvad ära inimese elu, lükkavad ta oma teelt kõrvale ja tekitavad palju probleeme ja haigusi. Seega sümptomid on väga erinevad ja tihti ka salakavalalt peidetud. Et neid ära tunda ja teadtud programmidega seostada, on vaja head spetsialisti.