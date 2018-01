Kõige rohkem sümpatiseeris Janile aga Dan Põldroosi mängitud inspektor Kukeke. „Ta oli nii armas,” õhkab Jan, kes pidas ka Zorrot armsaks tegelaseks, aga nägi temas väikest kurja juurt. „Zorro oli muidugi armas, abistas vaeseid ja rõhutuid, aga teda usaldada ei võinud. Kui kuskil asi karmiks peaks minema, siis on tema ikka see, kes on esimesena rusikas taskus teiste vara käest võtmas,” usub näitleja.

Kultussarjas „Wremja” Zorrot, Maiet, rullnokk Petsi ja veel hulka kõrvaltegelasi mänginud Jan Uuspõld meenutab, et kõige kergem oli tema jaoks just Petsi roll. „Sest ma olen ise ka natukene nagu rullnokk või oss,” naerab ta. „Ma ehk natuke liialdan, aga see oli mulle hingelähedane. Mul pole mingit probleemi ossidega tänaval nalja visata,” selgitab ta.

Rullnokkasid päriselus kohtas Jan sarja ajal palju. Nii mõnigi tuli neist juttu rääkima. Kas sai nendest ka inspiratsiooni ammutatud? „Ma arvan, et nemad hoopis meist!” lõõbib ta. „Ei, ega tegelikult ei tea, kumb oli enne, kas muna või kana?” mõtiskleb Jan. Tavaliselt tuldi sarjas kuuldud nalju tsiteerima, mis Janile hirmsasti meeldis. „Oli väga naljakas kuulda Kivirähki ja Juure tekste autentses esituses. Kõige suuremad fännid olid need, kelle üle sarjas nalja tehti. See on tegelikult äge!”

„Ilma Jani ja Danita poleks ma seda ette kujutanud!“

„Wremja” stsenaristide Mart Juure ja Andrus Kivirähki paremad palad pandi nüüd taaskord kogumikku. Sedakord kolmandasse raamatusse. „See oli kirjastaja poolne intsiatiiv. Suur „Wremja” fänn küsis kas võib anda välja best of’i,” selgitab Kivirähk. „Olevat tema õrnas kasvueas tugevalt kahjulikku mõju avaldanud. Puhas fännitemp!” leiab Juur.

„Tegelikult polnud „Wremja” eetris jooksmise ajal üldse mingi populaarne saade. Polnud kordagi kümne vaadatuma seas, aga veider oli see, et kõik olid justkui näinud. Reitingu mõttes populaarsust polnud, aga kõik teadsid,” imestab sarja stsenarist Juur.

Suure osa tekstidest ammu unustanud kirjanikud tunnistavad, et stsenaariumeid uuesti läbi lugedes oli nalja palju. „Ma tavaliselt ei naera kui oma raamatuid loen,” sõnab Kivirähk. „Aga kuna sellest on nii palju aega möödas ja ma olin selle tõesti ära unustanud, siis ma lugesin ja itsitasin kodus,” sõnab ta. „Videopilt hakkas uuesti peas käima,” lisab Mart.

Juure lemmikpalad sarjast olid Hillar Palametsa (Rednar Annus) ja Eino Baskini (Dan Põldroos) vestlused. „Mul tuli meelde, et paljud nendest vestlustest on pärit Kalevi ujula saunast, kus istusid koos ujumisveteranid. Seal on palju vanameeste reaalset tarkust saunalavalt,” meenutab ta. Kivirähki lemmik oli jällegi Zorro. „Ta andis ekraanile ilmudes särtsu sisse. Muidugi ka joodiku arhetüüp Nisu Uuno.”

Justkui ühest suust tunnistavad stenaristid, et sarja suurimaks äärtuseks olid näitlejad. „Ilma Jani ja Danita poleks ma seda ette kujutanud,” tunnistab Mart. „Mitmed karakterid tekkisidki just nende ideedest. Näiteks Põldroos oli Viglale ette näidanud, et ta tahaks just sellist meest näidelda. Meie siis mõtlesime mehele nime ja tausta.” Eesti elust äratuntavad tegelased nagu Mart Laar tekkisid aga juhuse tahtel. „See oleks võinud olla vabalt ka Savisaar, aga Vigla leidis just Laari näoga inimese.”

Meelis Adamson: pulmafotograafina tutvustatakse mind kui haltuurat tegevat Mart Laari

„Olin tollal väga hõivatud ja kartsin, et tekstide õppimine läheks liiga keeruliseks. Ütlesin, et okei, tulen ja teen, aga paluks kuidagi ilma jututa,” selgitab „Wremjas” Mart Laari mänginud Meelis Adamson, kuidas tema tegelaskujule luges häält peale hoopis džuudomaadleja Martin Padar.

„Esimene seeria oligi nii, et mul oli suu kinni tebitud ja ma midagi ei rääkinud,” sõnab Meelis, kes ei uskunud, et teist seeriat üldse tulebki. „Sari osutus aga populaarseks ja Laarile hakkas häält lugema Martin. Oligi mul lihtsam!”

„Wremjas” Maie ja ämma tallaalust mänginud Meelis rolli võimendanudki, aga produtsent Vigla oli alati öelnud, et üle mängida ei tohi. Pidi iseendaks jääma. „Nii kui ma hoogu läksin, tõmmati pidurit peale,” meenutab ta.

Huumorisarja hiilgehetkedel tunti Meelis väga palju ära ning tüütute lõõpijatega oli tal tükk tegemist. Selleks puhuks oli tal tagataskust pääsetee alati olemas – habeme maha ajades polevat ta Laarile üldse sarnane. Veel praegugi käib Meelis habemega – tähendab, et probleemi pole. „Teatud kohtadest teatud kellaaegadel ma siiski ei tiku. Kui inimesed on alkoholi tarbinud, tasub eemale hoida. Kui viitsid nendega jahuda siis palun väga, aga kui sa ei taha sellesse teemasse laskuda, on parem distantsi hoida,” tunnistab ta.

Meelise jaoks pärineb meeldejäävaim seik osast, kus mängiti vetelpäästmist. „See võttis terve päeva aega ja oli suhteliselt külm ilm ja vesi, aga meie pidime mängima suurt suve,” meenutab Laari teisik. „Kõigil oli kananahk ja külmavärinad ning kui ma pidin veel poriga mängima, olid mul käed krampis ja sinised.”