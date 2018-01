Kultuuriministeeriumi juures tegutsev muuseuminõukogu kuulutas eile Kumu kunstimuuseumis toimunud Eesti muuseumide aastaauhindade galal välja Muuseumiroti võitjad kümnes kategoorias. Kultuuriminister Indrek Saare sõnade kohaselt on muuseumidel käesoleval Euroopa kultuuripärandi aastal täita tähtis roll. „Muuseumide aastaauhinnad näitavad taas kord säravat kvaliteeti ja on elavaks tõestuseks sellest, et kultuuripärand on jätkusuutlik. Hea muuseumi taga seisab aga kogukond - tänu teile ja teie jaoks muuseume arendataksegi. Hea meelega annaksin täna mõne Muuseumiroti ka teile,“ ütles minister Indrek Saar muuseumikogukondi tunnustades.

Parima püsinäituse tiitli ja suure Muuseumiroti sai Eesti teatri- ja muusikamuuseum näituse „Lood ja laulud“ eest. Parima näituse eest pälvis tiitli Eesti Rahva Muuseumi näitus „Rahvarõivas on norm“. Parima teadusürituse korraldas Tartu ülikooli muuseum, mis pälvis ka Ettevõtluse Arendamise sihtasutuse kõige külastajasõbralikuma muuseumi tunnustuse Rotilõks. Auhinnad anti välja veel näiteks parima turundustöö, parima teadustrükise, parima muuseumiarendaja, muuseumihariduse edendaja jms eest. Kõik võitjad saavad skulptor Tiiu Kirsipuu loodud väikesed Muuseumiroti kujud (pildil). Rändauhinnana jäävad ringlema suured Muuseumirotid näituse ja püsinäituse auhinna võitjale.