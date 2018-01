Suurbritanniat külastav Prantsusmaa president Emmanuel Macron jäi pildile koos Rowan Atkinsoni poja Beniga. 22aastane noormees õpib Sandhursti sõjaväekoolis, mida Macron koos briti peaministri Theresa Mayga külastas.

Daily Mail kirjutab, et pole teada, kas Macron on Mr Beani fänn (Prantsusmaal on Rowan Atkinsoni tegelaskuju muidu ääretult populaarne) või kas ta oli teadlik, et seisab näitleja pojaga ühes rivis. Ben Atkison on pildil paremalt kolmas.