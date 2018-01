Neljapäeva pärastlõunal said päästjad Saaremaa vallast teate ligi paarsada meetrit kaldast eemal merejääl hätta sattunud mehest, kes murdis läbi jää vajudes jala ja toimetati tänu kaaslase tehtud hädaabikõnele Kuressaare haiglasse.

Häirekeskus sai Valjalas Kungla külas juhtunust teada kell 12.47. Teataja sõnul murdis mees jääl rooluuret tehes jala. Päästjad tõid kannatanu kanderaamiga jäält ära ja andsid üle kiirabile.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais märgib, et jääle mindi õnneks mitmekesi ning kaasas olid ka sidevahendid, millega vajadusel abi kutsuda. „Jääle minnes tulebki arvestada jääoludega ning veenduda, et see kannab. Lisaks soovitame jääle minnes varustada ennast jäänaasklitega, millega vajadusel saab ennast abistada. Ja kindlasti tuleb oma plaanidest ka lähedastele teada anda.“

Kungla külavanem Kert Kreem sõnab, et õnnetusse sattunud mehe kohta tal andmeid pole, kuid ta teab, et Kungla küla mehed käivad aeg-ajalt roogu lõikamas. Ilmastikuolud on selleks ka soodsad, sest kuni aasta alguseni mitmeid kuid plusskraadis olnud õhutemperatuur on viimaks pööranud miinusesse.