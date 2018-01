10. jaanuaril tegi tööinspektsioon visiidi HKScan Rakvere lihatööstusesse, kontrollimaks töötajate töö- ja puhkeaja korraldust.

„Esimesel külastusel kontrollis tööinspektor ühe osakonna töö- ja puhkeaega. Küsitleti töötajaid, töökeskkonnavolinikku ja töökeskkonnaspetsialisti. Viimased kaks osalesid ka kontrolli juures,“ rääkis tööinspektsiooni pressiesindaja Kristel Abel.

Õhtulehele laekunud vihje järgi on kontrolli põhjuseks Rakvere lihatööstuse komplekteerijad, kes on pikemat aega töötanud juhtkonna peale surutud graafiku alusel. Töötajate tööpäevad on selle tõttu pikemaks muutunud, kuid ületundide eest ei ole seejuures makstud.

Tööinspektsioon kogus Rakvere lihatööstuse kontrollimisel vastuolulist infot ja juhtum on võetud suurema luubi alla. „Vastuolulised andmed puudutasid näiteks öötöötajaid ja nende tööaega,“ täpsustas Abel. „Veebruari alguses selgub, mida tööandja vastab meile tuvastatud rikkumiste osas ja milliste avastatud puuduste kohta saab teha ettekirjutuse.

HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul oli tööinspektsiooni 10. jaanuari visiit tavapärane järelevalve kontroll. „Külastuse raames kontrolliti Rakvere lihatööstuse komplekteerimisosakonna töölepinguid, summeerimisperioodi tööaja arvestust. Kontrolli käsitlemine on praegu pooleli,” ütles Mere.