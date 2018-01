Täna pärastlõunal puhkes Tapa sõjaväelinnakus tulekahju, kui ehitusmehed kaevasid katlamaja ehitustööde käigus läbi elektrikaabli. Keegi põlengus viga ei saanud, kuid linnak on siiani elektrita.

„Praegu käib voolu taastamine ja loodetavasti saab see tehtud tänase päeva jooksul,“ ütles riigi kaitseinvesteeringute keskus kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling.

Kaevetööd katlamaja ümber on Mühlingu sõnul vajalikud, et linnakut laiendada. „Oktoobri lõpus avati linnaku üks laiendus ja selle laiendamine jätkub. Juurde tuleb veel kaks kasarmut.“

Kaitseväe pressiesindaja leitnant Simmo Saare sõnul taastatakse elektrit Tapa linnakus tasapisi. „Põhjust kedagi linnakust (ajateenijaid ja liitlasi – toim.) välja viia ei ole,“ ütles Saar. Leitnant täpsustas, et linnakul endal on olemas elektrigeneraatorid, millega on võimalik näiteks ka sööklat töös hoida.