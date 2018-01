Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme süüdistab Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluva justiitsministri Urmas Reinsalu umbusaldamisega päädida võiva skandaali puhkemises president Kersti Kaljulaidi, sest presidendi kantselei valis vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldajaks teatri NO99.

„Meie andmed ütlevad seda, et IRL-is on tohutu paanika ja seal ollakse seisukohal, et kui Reinsalu umbusaldus läbi läheb, siis see on selle valitsuse lõpp,” ütles Helme.

„Sellega seoses mina tahaksin muidugi näidata näpuga Kadrioru peale, sest see on nüüd juba teine kord selle kuu jooksul, kus president konkreetselt põhjustab üleriigilise skandaali. Esimest korda hümniga, teist korda siis nüüd oma jäärapäise NO-teatri ja Ojasooga,” sõnas ta. „See näitab ikkagi väga selgelt, et president peab tegema järeldused, kuidas ta poliitiliselt käitub.”

