Pisike metsik guiña kass ehk kodkod on Lõuna-Ameerikas elutsev ohustatud loom. BBC kirjutab, et kui seni peeti tema elutsemist inimeste läheduses võimatuks, siis nüüd on teadlased loomakesele lootust andnud - kodkod võib inimeste lähedal elada küll.

Maailma kõige tillukesemat, kodukassist väiksemat kodkodi kahtlustavad Lõuna-Ameerika farmerid kanavargustes. Loomaliigi seisukord on ohustatud, sest tema looduslikku elupaika võetakse muudkui maha ning tehakse järk-järgult põllumaaks.

Kodkod elab peamiselt Tšiilis ning üksikud isendid ka Argentinas. Kokku on neid alles umbes 10 000. Kuigi tema loomulik elukeskkond on vihmamets, on teda nähtud ka põllumaade lähistel, eukalüptikasvanduste lähistel ja mujal, kus võib ka inimtegevust kohata.

Seega, inimasutuse lähistel saab väike kodkod hakkama, küll aga on ohuks see, kui tema elupaigad üksteisest eraldatakse. Ehk et mida suurem on istandus või farm, mille lähistel kodkodi pesakonnad elavad, seda parem. Seda väiksem on võimalus tal kokku puutuda inimestega ning inimeste kodustatud loomadega. (Keskmine kodkod on umbes poole väiksem kui tavaline kodukass.) Umbes 10 protsenti kodkodi elupaikades elavatest põlluharijatest on tunnistanud, et on viimase aasta jooksul vähemalt ühe metsiku kassi kinni püüdnud ja ära tapnud. Tõsi ta on, et kodkod ei ütle ära maitsvast kodulinnust, kuid looduses sööb ta peamiselt siiski väikesi linde, sisalikke ja närilisi.

Kodkodi võimalused püsimajäämiseks näivad küll marginaalselt paremad, kuid vihmametsade mahavõtmine ohustab endiselt tuhandeid looma- ja taimeliike ning maakera üldiselt.