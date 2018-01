Pelletitega kütvad inimesed on hädas: küttematerjali osta ei saa, sest pelletid on kõigil tootjatel otsakorral ning hinnad on kasvanud lakke.

Pelletitootjad siiski või sees ei uju, vaid vastupidi: kuna tootmine käib alavõimsusel, toodavad nad iga päevaga miinust, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Oma 18-aastase ajaloo jooksul, mis ma valdkonnas töötanud olen, ma ei mäleta, et oleks olnud sooja talve pärast sellist probleemi," ütles OÜ Briketipoisid üks omanikest, juhatuse liige Renee Abel. "Aga hakkeprobleemi suurem kriis jõuab kohale kevadel. Siis pole enam asi hinnas, vaid polegi enam midagi müüa," tõdes Abel.