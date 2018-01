„Siin jääb töö pooleli, üks protsess katkeb justkui poole etapi pealt,“ räägib nüüd juba endine Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Tõnis Lukas oma kabinetis keset korrastatud segadust – suured kastid laotud täis raamatuid ja muud kraami.

„Ei hakanud siin teie pärast eraldi koristama, on nagu on,“ vaatab Lukas kabinetis hindava pilguga ringi. „Tahan kõik kastid ikka täna veel ära toimetada.“ Muude koos Lukasega majast lahkuvate asjade seas leiduvad mõned esemed, mis on märgilised just Tõnis Lukase enda jaoks – ajaloolise väärtusega esemeid direktorihärral ei ole, need on ta kõik andnud muuseumi peavarahoidjale.