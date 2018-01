White’i mänginud Bryan Cranstoni transformatsioon ja vähihaige keskkooliõpetaja kunstiline portreteerimine, kes tegi oma elus 180 kraadise pöörde, olles joobes narkootikumiäri õitsemisest, on üks modernse meelelahutuse tipphetki.

Sarja peategelane, Walter White, pealtnäha tavaline keskklassi pereisa, alustas rännakut „halvale teele“, muutudes keskkooli keemiaõpetajast narkootikume valmistavaks gängsteriks. Sarja looja Vince Gilligan on mitmel korral öelnud, et tema tahtis antud karakteri puhul teha muutuse pehmost „Arminäoks“.

Igavesti fännide südametesse ja teleajalukku kirjutatud teleseriaal „Halvale teele“ („Breaking Bad“) jõudis telekanali AMC eetrisse täpselt 10 aastat tagasi, 20. jaanuaril 2008. Viie hooaja jooksul pakkus see sari mitmetasandilist ja rikkaliku draamat, mis tõestas, et telesarjad suudavad pakkuda enamat, kui väljatöötatud klišeesid.

„Ma teadsin, et Vince Gilligan üritas teha midagi, mida keegi polnud televisioonis varem teinud – muuta karakterit täielikult algusest lõpuni. Televisioon on alati au sees hoidnud staatikat, karaktereid, kellele võid loota ja keda tunned väga hästi, kes on suuresti lohutavad. Ta üritas seda kõike muuta,“ kommenteeris Cranston.