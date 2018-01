„Arvatavasti on tegu kondensveega, mis külmus. Ma ei ole prügikottidesse eraldi vett valanud või midagi,“ arutleb Lõuna-Eesti maamees põhjuseid, miks tema olmeprügi on prügikasti kinni külmunud. „Paar aastat tagasi oli sarnane asi, siis püüdis prügimees prügikastist saada kätte väikest sodi, kommipabereid ja kilekotte, mis prügikast põhja oli külmunud. Ütlesin, et pole vaja seda teha, kuna kartsin, et lõhub veel prügikasti ära.“

Prügifirma Ragn-Sells kommunikatsioonijuhi Rainer Pesti sõnul ei ole neile võõrad juhtumid, kus külmade ilmade tõttu jäätmed konteineri põhja kinni külmuvad. „Põhjuseid on erinevaid: külmadele eelnes väga vihmane periood nagu tänavu, või on konteinerisse olevates jäätmetes vedelikke (piim, mahl, karastusjoogid, hoidisejäägid vms), mis külmakraadide korral jäätuvad ja põhjustavad prügikottide külmumise konteineri külge,“ rääkis Pesti. „Ragn-Sellsi autodel on küll raputusseadmed ja neid kasutatakse, aga siiski ettevaatlikult, sest külmaga on oluliselt suurem oht, et plastikust konteinerid võivad tugeva raputamise tõttu katki minna.“