Kui mullu ringles kinolevis 21 uut Eesti filmi, siis head filmisaaki tõotab seegi aasta. Andres Puustusmaa comeback-film „Rohelised kassid“ ja Toomas Kirsi „Pilvede all. Neljas õde“ on skoori juba avanud, ent lähikuudel on oodata ka kinohiti „Klassikokkutulek“ järge, esimest Eesti juubelifilmi, näitlejate Lauri Lagle ja Maria Avdjushko mängufilmidebüüte ning raju dokki Mart Laari esimesest valitsusest.

Stsenaristid: Lars Mering, Claudia Boderke, Martin Algus

Operaator: Mihkel Soe, ESC

Kunstnik: Anni Lindal

Montaaž: Tambet Tasuja

Produtsendid: Kristian Taska, Evelin Penttilä

Tootja: Taska Film (Eesti)

Osades: Mait Malmsten, Henry Kõrvits, Ago Anderson, Tanja Mihhailova-Saar, Indrek Ojari jt

Pikkus: 90 min

Esilinastus: 16. veebruar

Taasiseseisva Eesti publiku- ja kassarekordi püstitanud „Klassikokkutuleku“ teine osa on rohkem meie enda lugu, sest stsenaarium on seekord Taani originaaliga võrreldes tublisti muutunud.

Kolm kooliaegset sõpra korraldavad poissmeesteõhtu, kuid satuvad ootamatult hoopis matustele. Klassikokkutulekust on aastake möödas ning semude elus puhuvad uued tuuled: rokkstaar Toomas on otsustanud naise võtta, Mardi abielu on kriisis, Andres on naistele sõja kuulutanud ja hakanud põhimõtteliseks poissmeheks.

Linalugu näidatakse ka mõningates Soome kinodes.

Vaata treilerit siit.

„Seltsimees laps“

„Seltsimees lapse“ peategelast Leelot kehastab Helena Maria Reisner, tema isa Tambet Tuisk. (Amrion Production)

Režissöör ja stsenarist: Moonika Siimets

Operaator: Rein Kotov, ESC

Kunstnik: Jaagup Roomet

Montaaž: Tambet Tasuja

Muusika: Tõnu Kõrvits

Produtsent: Riina Sildos

Tootja: Amrion Production (Eesti)

Osades: Tambet Tuisk, Helena Maria Reisner, Yulia Aug, Eva Koldits, Liina Vahtrik, Juhan Ulfsak, Lembit Peterson, Maria Klenskaja

Pikkus: 100 min

Esilinastus: 23. märts

Moonika Siimetsa esimene täispikk mängufilm „Seltsimees laps“ on ühtlasi esimene EV100 mängufilmide konkursil toetuse saanud juubelifilm, mis vaatajateni jõuab.

Leelo Tungla mälestusteraamatutel põhinev linalugu räägib kuueaastasest Leelost, kelle koolidirektorist ema arreteeritakse tema silme all ja saadetakse Siberi vangilaagrisse. Ema tagasi ootav tüdruk peab õppima elama kummalises kahepalgelises maailmas, kus näib aina segasem, mida tähendab olla hea laps.

Filmis, mis sobib vaatamiseks ühtviisi lastele ja täiskasvanuile, lõid näitlejate kõrval kaasa sajad vabatahtlikud. Võru raudteejaamas filmitud ema kojujõudmisstseeni jaoks seati töökorda Türi raudteemuuseumi auruvedur Kaspar.

Vaata treilerit siit.

„Portugal“

„Portugali“ naispeaosas näeb Mirtel Pohlat. (Kaader filmist)

Režissöör ja stsenarist: Lauri Lagle

Operaator: Erik Põllumaa

Kunstnik: Kamilla Kase

Montaaž: Liis Nimik, Hendrik Mägar

Produtsendid: Tiina Savi, Ivo Felt

Tootja: Allfilm (Eesti)

Osades: Mirtel Pohla, Margus Prangel, Taavi Eelmaa, Jarmo Reha, Anne Türnpu

Pikkus: 110 min

Esilinastus: 12. aprill

Näitleja ja teatrilavastaja Lauri Lagle esikmängufilm on koomiliste sugemetega seikluslik draama. Igatsusest lähtuv mõistmise ja armastuse otsingute teekond on mänguline, muhe, läbinisti inimlik, täis eksimise ja uuesti alustamise võimalusi ning värvikaid karaktereid, kellel kõigil on üks eesmärk – leida õnn.

Produtsent Tiina Savi on seletanud, et filmi pealkiri ei tähista samanimelist Lõuna-Euroopa riiki, vaid pigem teatud eksootilist tunnet meie sees. Nii on mikroeelarveline linateos üles võetud siinsamas Tallinnas, Paldiski lähistel ja Toilas.

„Tuliliilia“

Ingrid Isotamm ja Bert Raudsep „Tuliliilias“. (Kaader filmist)

Režissöör: Maria Avdjushko

Stsenaristid: Maria Avdjushko, Leana Jalukse, Al Wallcat

Operaator: Thierry Pouget

Kunstnik: Carolin Saan

Montaaž: Helis Hirve

Muusika: Tõnu Kõrvits

Produtsent: Aet Laigu

Tootjad: Meteoriit (Eesti), Ugri Film (Eesti), Single Man Productions (Prantsusmaa), Umedia (Belgia)

Osades: Ingrid Isotamm, Johann Urb, Eva Eensaar, Epp Eespäev, Bert Raudsep, Adele Taska, Rasmus Kallas

Pikkus: 90 min

Esilinastus: 11. mai

Seni näitleja, dokfilmilavastaja ja produtsendina tuntud Maria Avdjushko psühholoogiline põnevik jutustab Piast, kelle mees on ta viljatuse pärast maha jätnud ja leidnud uue noorema kallima. Ühel õhtul rünnatakse üksi elama kolinud naist, ta kukub peaga vastu treppi ja kaotab teadvuse. Haiglase saab ta teada, et ootab last.

Tegu on esimese Eesti linalooga, kus teeb kaasa Los Angeleses elav näitleja Johann Urb. Kaamera ees teeb debüüdi aga Avdjushko tütar Adele Taska, kes hiljem osalenud ka „Põrgu Jaani“ võtetel.

„Värske veri“

Tanno Mee „Heleni sünnipäev“ lühimängufilmide kogumikust „Värske veri“, pildil Mari Abel ja Margus Prangel. (Kaader filmist)

Tootjad: Kinosaurus Film (Eesti), Nafta Films (Eesti), Exitfilm (Eesti), Meteoriit (Eesti), Origine Films (Prantsusmaa), Antevita films (Luksemburg), Alexandra Film (Eesti)

Pikkus: 92 min

Esilinastus: 2. märts

Kuus lühimängufilmi värsketelt Eesti režissööridelt:

Marta Pulk – „Omad“

Külmas maailmas piisab süütust naljast, et vallandada laviin.

Evar Anvelt – „Hea karjane“

Liibanoni lambakarjus Ibrahim saab ühel päeval kõne oma vennalt, kes räägib talle plaanist, millest Ibrahim midagi kuulda ei taha.

Evar Anvelti „Hea karjane“ lühimängufilmide kogumikust „Värske veri“. (Andreas Kask / Nafta)

Kaspar Ainelo – „Pööripäev“

Kergelt ajahammasratta vahele jäänud Eesti talus käib eluringi tsentrifuug, millega tuleb täiel võimsusel kaasa keerelda. Ühel sügispäeval juhatab isa oma poja tsentrifuugi südamesse, kus paljastub salapärane tee meheikka.

Philip Kaat, Ali Moniri – „Reetur“

Abielupaari tabab ootamatu ja kummaline olukord, kui nende ukse taha ilmub võõras abivajaja.

Anna Hints – „Jää“

Harri, kes pole pärast lahutust oma kümneaastase pojaga piisavalt aega veetnud, otsustab kaeotatud aja tagasi teha ja minna pojaga talvisele retkele üle jäise mere.

Anna Hintsi „Jää“ lühimängufilmide kogumikust „Värske veri“. (Eero Talvistu / Kinoport)

Tanno Mee – „Heleni sünnipäev“

Keskealine Helen, kes pole üle saanud oma abielu purunemisest, veetakse sünnipäeval ööklubisse. Õhtu lõpetab ta sissetungijana oma endises kodus.

DOKFILMID

„Rodeo“

Noor peaminister Mart Laar dokfilmis „Rodeo“ rahvaga kohtumas. (Kaader filmist)

Režissöörid ja stsenaristid: Raimo Jõerand, Kiur Aarma

Operaator: Manfred Vainokivi

Montaaž: Matti Näränen

Muusika: Ardo Ran Varres

Helikujundus: Horret Kuus

Produtsent: Kiur Aarma

Kaasprodutsent: Ari Matikainen

Tootjad: Traumfabrik (Eesti), Kinocompany (Soome)

Pikkus: 74 min

Esilinastus: 29. jaanuar

1992. aastal sai taasiseseisvunud Eesti esimese põhiseadusliku valitsuse peaministriks noor ja kogenematu Mart Laar. Ümberringi valitsevas kaoses ei ennustatud tema valitsusele paari kuudki. Ometi suutis see võimul püsida kaks aastat ja viia läbi hulga radikaalseid reforme. Noore perutava riigi kontrolli all hoidmine muutus ebapopulaarsete, aga vajalike otsuste valguses aga järjest keerulisemaks.

Dokile võib ennustada mullu valminud „Nõukogude hipidega“ sarnast vaatajamenu.

„Alberti leiutamine“

Kokk Albert Adrià filmis „Alberti leiutamine“. (Kaader filmist)

Režissöörid ja stsenaristid: Laura Collado, Jim Loomis

Operaator ja monteerija: Jim Loomis

Muusika: Arian Levin

Helikujundus: Horret Kuus

Produtsent: Laura Collado

Kaasprodutsendid: Marianne Ostrat, Muntsa Tarrés

Tootjad: Trueday Films (Hispaania), Alexandra Film (Eesti), Televisió de Catalunya (Hispaania)

Pikkus: 82 min

Esilinastus: 3. veebruar

San Sebastiani ja Palm Springsi filmifestivalidel linastunud dokk portreteerib legendaarse restorani elBulli omaniku ja gastronoomiajumalaks peetava tippkoka Ferran Adrià nooremat venda Albert Adriàt.

Praeguseks suletud elBulli ajal hoidis peidetud geenius ja maailma alahinnatuimaks kokaks nimetatud Albert vanema venna varju. Nüüd on temast endast saamas gurmeemaailma uus täht. Film jälgib Alberti loomeprotsessi ning siseheitlusi nelja aasta jooksul, mil ta Barcelonas järjest uusi restorane avades end taasleiutab.

Vaata treilerit siit.

„Ahto. Unistuste jaht“

Dokfilm „Ahto. Unistuste jaht“. (Rühm Pluss Null)

Režissöör: Jaanis Valk

Stsenaristid: Jaanis Valk, Anto Juske

Operaator: Erik Norkroos

Montaaž: Kersti Miilen, Erik Norkroos

Produtsent: Erik Norkroos

Tootja: Rühm Pluss Null – Missing Pictures (Eesti)

Pikkus: 94 min

Esilinastus: 8. märts

Mais 1940 maabus New Yorgis purjelaev Ahto, mille pardal kapten Ahto Valter ja tema 14 reisikaaslast. Selja taga oli poolteist aastat ümber ilma purjetamist koos naise, paariaastase poja ja kaasreisijatega Ameerikast ning Kanadast. Tänapäeval Ahto Valterist eriti palju ei teata, ent toona kirjutasid omanimelisel purjekal ümbermaailmareisi teinud mehest ajalehed mõlemal pool Atlandi ookeani.

Vaata treilerit siit.

„Juured“

Lühidokumentaalfilmide kassett „Juured“. (Kaader filmist)

Režissöörid ja stsenaristid: Nora Särak, Aljona Suržikova, Heilika Pikkov, Anna Hints, Moonika Siimets, Kersti Uibo

Muusika: Maarja Nuut, Hendrik Kaljujärv

Produtsent: Ülo Pikkov

Tootja: Silmviburlane (Eesti)

Pikkus: 90 min

Esilinastus: kevad

Lühidokumentaalfilmide kogumik räägib kuus väga isiklikku lugu sünnist ja surmast, üksi ja koos olemisest, suurest rõõmust ja kurbusest. Ning seda naise vaatepunktist. Lugude autoriteks on Nora Särak, Anna Hints, Heilika Pikkov, Moonika Siimets, Alkona Suržikova ja Kersti Uibo.

Kogumiku keskseks sümboliks on juur kui elutähtis organ, mis lehti ei kanna, kuid mille pungadest arenevad maapealsed võsud. Juur kui algus, päritolu, lähtekoht ja põhjus. Juured hoiavad meid kinni ja toidavad. Meie lähedased on meie juurestik.

Aasta teine pool toob mehise nimega linalood

Augustist detsembrini linastub viis mängufilmi, üks nukufilm ja kaks dokfilmi.

Islandi, Eesti ja Norra koostööfilmis „Mihkel“ (esilinastub 24. augustil) unistavad Mihkel ja Vera Islandile kolimisest, kuid Mihkel sureb jubedat surma, sest lapsepõlvesõber Igor reedab ta.

Janno Jürgensi esimeses täispikas mängufilmis „Rain“ (esilinastub sügisel) naaseb 11-aastase Atsi mitukümmend aastat vanem vend Rain ootamatult lapsepõlvekoju, kus ootavad ees autoritaarne isa ja armastuse kaotamise äärel ema.

Kaur Koka debüütfilmis „Põrgu Jaan“ (esilinastub 5. oktoobril) leitakse Põhjasõja-järgses Eestis mererannalt mees, kes ei mäleta oma minevikku.

Filmi „Risttuules“ režissööri Martti Helde psühholoogiline draama „Skandinaavia vaikus“ (esilinastub 26. oktoobril) võtab sihikule põhjamaa inimesele omase alalhoidlikkuse ja vaikimise.

„Polaarpoisi“ lavastaja Anu Auna lastefilm „Eia jõulud Tondikakul“ (esilinastub 1. detsembril) räägib kümneaastasest linnatüdrukust, kes satub talvevaheajaks ürgse loodusega Lõuna-Eesti tallu.

Kaspar Jancise ja Riho Undi nukufilm „Morten lollide laeval“ (esilinastub augustis) kujutab kasuvanematega elavat kapteni poega, kes ehitab endale mängulaeva ja mehitab selle putukatega.