Millised toimingud tehakse inimesega, kes läheb vanglasse? Kuidas veeta oma aega vanglas? Nendele küsimustele heidab valgust Jõhvis asuv Viru vangla.

Eestis kolmes vanglas – Tartu, Tallinna ja Viru vanglas on kokku ligi 3000 kinnipeetavat. 2006. aastal valminud Viru vanglas, mis on praegu veel moodsaim ning suurim kambertüüpi vangla, on 852 kinnipeetavat.

Kui inimene vanglasse saabub, ootab teda esmalt ees isikutuvastus, misjärel otsitakse ta läbi. „Inimeselt võetakse ära kõik see, mis ei ole vanglas lubatud, vahetatakse välja isiklikud riided vanglavormi vastu (täisealisel pruun, alaealistel oranž vorm) – süüdimõistetu saab selga vanglavormi, vahistatu jääb erariietesse –, võetakse sõrmejäljed, tehakse fotod ning esmane meditsiiniline läbivaatus. Seejärel väljastatakse voodipesu, madrats ja toidunõud. Edasi läheb ta ootekambrisse,“ räägib Viru vangla direktori asetäitja Ain Anslan.

Seejärel vaadatakse üle kinnipeetava taust ja paigutatakse lõpuks kambrisse, kas siis ühe- või kahekohalisse. Edasi selgitatakse välja, mis on põhjus, miks inimene vanglasse jõudis. "Püüame riske maandada ehk analüüsime ja hindame, mis on isiku riskikohad, millega tuleks tegeleda. Näiteks, kui ta varastas sellepärast, et ei saa tööd, kuna tal puudub haridus, läheb ta kõigepealt haridust omandama ja seejärel tööle,“ räägib Anslan. Vabal ajal saab kinnipeetav teha sporti, lugeda, osaleda huviringides, nagu kunsti- või muusikaring.