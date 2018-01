Täna avati Rocca al Mare kaubanduskeskuses legofestival, kus saab Eestis esmakordselt näha sadadest tuhandetest legoklotsidest ehitatud inimsuuruses 3D kujusid.

Cityconi poolt esitletav rändnäitus on disainitud spetsiaalselt Legolandi jaoks ja seda on võimalik näha Rocca al Mare keskuses kolme nädala vältel. Festivalil saab vaadata populaarsete multikate ja filmide tegelaskujusid, loomi ja nukke, aga ka professionaalse lego ehitaja ja koomiku Dirk Denoyelle kokkupandud näitust tuntud inimestest ja tegelaskujudest.



“Meelelahutus kuulub juba ammu kaubanduskeskuse argipäeva, aga inimeste üllatamine on üha keerukam, rääkis Rocca al Mare ja Kristiine keskust haldava Cityconi Baltimaade äridirektor Mati Pops. “Legofestival on Eestis unikaalne, midagi sellist pole varem tehtud,” lisas Pops.



Festivali näituse ekspositsioon koosneb sadadest tuhandetest legoklotsidest, kaalub üle 1000 kilogrammi ja kujusid on kokku pandud üle 2000 tunni. Näitusel on esindatud üle 20 suure 3D kuju, mitu maketti ning 8 belglasest koomiku Dirk Denoyelle ehitatud tegelaskuju.



Festivali avaüritus toimub sellel nädalavahetusel - laste päralt on suured Lego klotsialad, toimuvad võistlused Venno Loosaare eestvedamisel ja loositakse välja sadu auhindu. Festival non avatud 4. veeburarini, misjärel liigub see edasi Soome.