Eesti keskmine brutopalk on üle 1200 euro ja 65% eestlastest teenib kas keskmist või sellest väiksemat palka. Ometi ei arvaks nii, kui lähtuda vaid kaubanduskeskustes toimuvast – poed on sisseoste tegevast rahvast puupüsti täis.

Nädalavahetusel on pea võimatu mahtuda liikuma Viru Keskuses, Ülemiste ja Nautica keskuses ja muudes Tallinna suuremates ostuparadiisides ning nende parklates. Eesti rahvaarv on vaid 1,3 miljonit, ent uusi poode ehitatakse aina juurde. Ülemiste keskuse kõrvale kerkib parasjagu uus kaubanduskeskus – mis sest, et ka Ülemiste laieneb peatselt.

Kuidas küll jätkub statistika järgi pigem vähe teenivatel eestlastel nii palju raha, et seda kõikidesse keskustesse viia? Ehk on enamikul peale põhitöö ka muid otsi, mis võimaldavad nädalavahetusel end lõdvaks lasta, poodi joosta ja muudkui šopata?