Ei saa kindlalt öelda, kas Urmas Reinsalu eesmärk ongi olla igas pulmas pruut ja igal matusel kadunuke, kuid ometi kukub see nii välja. Viimati seoses Tiit Ojasoole andestuse palumisega, kui Reinsalu tõmbas kogu tähelepanu hoopis endale. On vaid loogiline, et kohatute väljaütlemiste tõttu valjuhäälselt teiste ministrite tagasiastumist nõudnud poliitikult oodatakse samasugust nõudlikkust ka enda suhtes. Mitte et varasema naistevastast vägivalda hukkamõistnud avalduse kahetsemine ja osa kodanike kanakarjaks nimetamine poleks juba piisavad põhjused.

Ojasoo ja Oja

Viis nädalat enne Eesti vabariigi 100. aastapäeva on ütlematagi selge, et lootust kunstilise lahenduse ümbertegemisele tegelikult pole. Kuid ei tasu imestada, kui lavastajavalikust puhkenud skandaalis kidakeelseks jäänud Tiit Ojasoo selgitusi juhtunule otsitakse lavastusest. Vaevalt saab see sõnum olema nii selgesti mõistetav kui joobes juhtimisega vahele jäänud Peeter Oja patukahetsus aasta lõpus – looming on ikka looja nägu –, ent on kahetsusväärne, et selliseid paralleele saab üldse tõmmata.