Briti supermodellid Naomi Campbell ja Kate Moss tegid Pariisi moenädalal üllatusetteaste.

Kõigi aegade edukamate modellide hulka kuuluvad Naomi ja Kate marssisid püünele Pariisis Louis Vuittoni meestešõul. Mõlemad kandsid kuulsate logodega tolmumantlit, mida täiendasid matkasaapad.

New York Posti andmeil oli Mossi viimati catwalk'il nähtud Vuittoni 2013. aasta sügismoe etendusel, mil moemaja loominguline juht oli alles Marc Jacobs. Campbell on aeg-ajalt ikka šõusid teinud. Nüüd sammusid diivad käsikäes Kim Jonesiga, kellele see oli viimne meestekollektsioon Vuittoni eesotsas.