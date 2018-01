Rootsi valitsus valmistub saatma ligi 5 miljonile perekonnale infolehed, milles muu hulgas õpetatakse ka ellujäämist sõja ja küberrünnakute korral. Ennekõike tekitab rootslastes ärevust Venemaa tegevus Ukrainas ja Balti riikide piiride lähedal, kirjutab Telegraph.

Rootsis on käimas avalik diskussioon selle üle, kuidas muidu neutraalne riik peaks suhtuma Venemaasse ning on ka paranoiat, spekulatsioone ja hirmu Venemaa võimalike järgmiste sammude osas. Samuti käib intensiivne arutelu NATOga liitumise võimalikkusest. Eelmisel aastal võttis valitsus vastu otsuse taastada kohustuslik sõjaväeteenistus, milles osaleksid nii mehed kui naised.

Brošüür, mis annab tavakodanikule infot, kuidas käituda sõja, küberrünnaku, terrorirünnaku, aga ka kliimamuutuste ajal, on praegu valmimas. Millal see Rootsi elanikele välja saadetakse, pole veel teada, kuid adressaatideks on umbes 4,7 miljonit majapidamist.