Ilmateenistuse prognoosi järgi kogub pakane taas hoogu ja uue nädala esimestel päevadel on kohati oodata kuni 11 miinuskraadi.

Laupäeval liigub madalrõhkkond üle Valgevene kirdesse ja selle kauges loodeservas on meil ülekaalus pilves taevas. Kohati sajab lund ja seda eelkõige kirdetuulele avatud rannikul. Tuul puhub idast ja kirdest ning on enamasti nõrk, põhjarannikul ulatub 5-9 m/s. Õhutemperatuur langeb -5..-8°C-ni, Hiiumaa ja ka mandri põhjarannikul on 0..-2°C, päeval -2..-4, meremõjuga rannikul on 0°C lähedal.



Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond Peipsi järve tagant Kesk-Venemaa poole ja hääbub. Eestis tekib mõnes kohas pilvekihti selgeid laike ja saju tõenäosus on väiksem, kuid põhjarannikul võib kerget lund sadada. Tuul on nõrk ja põhjakaarest. Õhutemperatuur on öösel -4..-9°C ja kus sisemaal taevas mõneks tunniks selgineb, siis langeb alla -10°C, päeval -2..-7°C.



Esmaspäeval on Eesti kahe rõhuala piirimail. Siin-seal sajab kerget lund. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -6..-11, selgineva taeva all võib paar-kolm kraadi madalamale langeda, päeval -4..-7, saartel ja läänerannikul tõuseb 0..-2°C-ni.



Teisipäeva öö on kõrgrõhkkonna servas sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on sisemaal -6..-11°C ja kui taevas selgineb, siis langeb sisemaal veel paar-kolm kraadi madalamale. Päeval laieneb Läänemerele madalrõhkkonna serv ja tõstab edela- ja lõunatuule tugevaks. On üksikute lumehoogude võimalus. Õhutemperatuur on -1..-5, saarte rannikul tõuseb 0°C lähedale.