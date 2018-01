35aastane prints William on viimaks leppinud oma geneetilise saatusega ning pealael udemeteks hõrenenud juuksed nulliga maha ajanud. Soelng läks maksma 180 naela ehk 204 eurot.

Koos abikaasa Catherine'iga kolmandat last ootav prints demonstreeris värsket soengut neljapäeval Londoni heategevusüritusel. Pealagi oli täiesti kiilaks aetud ning küljed tunduvalt sportlikumad kui enne. Viimastel aastatel olid kroonprints Charlesi ja kadunud Diana vanema poja kiharad tõepoolest õhukeseks jäänud - eriti pealaelt, mida katsid lõpuks vaid õhkõrnad udemed.

Ju otsustas prints, et pole mõtet paratamatusega võidelda. Daily Maili teatel on julge frisuur staaride juuksuri Joey Wheeleri kätetöö. Mõistagi ei pidanud William juuksurisalongis käima, vaid Wheeler, kelle klientide seas on näiteks ralliäss Lewis Hamilton, kutsuti Kensingtoni lossi.

Abikaasa Kate ja vend Harry on tulevase kuninga hõreneva pealae üle aastaid nalja heitnud. Kui noorpaar 2014. aastal alpakade pügamist pealt vaatas, suskas Kate Williamile, et tollel läheks pügatud villa hädasti vaja. „Ta osutas printsi pea poole ja naeris,“ rääkis keegi talunik reporteritele.

Ka prints William ise on oma kiilanemise üle muianud. Septembris juuksuritega kohtudes märkis ta naerdes: „Mul pole eriti palju juukseid, ma ei saa teile eriti tööd anda!“