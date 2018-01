Eile kella 14 paiku sai häirekeskus teate Pärnumaal Reius kalda lähedal läbi merejää vajunud sõiduautost Nissan.

Sündmusele reageerisid politseiametnikud ja päästjad, kelle kohale jõudes oli autos üksinda viibinud mees sealt ise välja saanud.

Mehe sõnul oli ta ka eelmisel päeval sama teed pidi autoga sõitnud.

Pärnu politseijaoskonna juhtivpiirivalvur Janek Pinta kutsus inimesi üles ettevaatlikkusele. „Otsest jääle mineku keeldu ei ole küll kehtestatud, kuid jää on alles kasvamise faasis ning sellel liikudes tuleks olla äärmiselt ettevaatlik, et mitte seada ohtu oma elu ja vara. Pärnu lahel on tuul mitu päeva olnud tugev ja jääd liigutanud. Jääl võivad olla sees praod ja kuna jääd katab praegu värske lumi, siis ei ole võimalikud praod ka näha. Tänane jääluure näitas, et Pärnu lahel saab ohutult jääle minna vaid Valgeranna kandis, kus jää paksus on umbes 15-18 cm. Jääl tuleks liikuda mitmekesi, võtta kaasa navigatsioonivahendid ja hoida kättesaadavas kohas jäänaaskleid,“ soovitas Pinta.