Venemaal asuva Uljanovski lennukooli õpilased avaldasid riivatu video, milles napis riietuses noormehed Benny Benassi hiti „Satisfaction“ järgi tantsu löövad. Nüüd ähvardab kadette koolist väljaheitmine.

The Moscow Timesi andmeil on seoses juhtunuga algatatud koolisisene uurimine. Venemaa föderaalne lennundusamet on teatanud, et kõik need, kes „ebamoraalse episoodiga“ seotud olid, võidakse koolist eemaldada.

Noormeeste kaitseks on aga välja astunud Venemaa liberaaldemokraatliku partei juht Vladimir Žirinovski, kes nõudis viivitamatut lõpetamist noorte tagakiusamisele. "Poisid lihtsalt tantsivad, nad on 17-18aastased, nad on noored. Nende kostüümid on ka normaalsed - seal on kuum, küte on kõva, 25 kraadi sooja Celsiuse järgi. Miks nad peaksid higistama," ütles duumasaadik Ria Novostile.