"Kuidas ma saaksin otsa vaadata oma naisele, tütardele, õdedele, kallitele naiskolleegidele fraktsioonis ja riigikogus kui ma seda ei teeks? Ja tervele poolele Eesti elanikkonnast ehk meie naistele? Mõni pelgab, et umbusalduse avaldamine võib esile kutsuda valitsuskriisi...mina arvan, et selline valitsus, kus on Reinsalu-suguse suupruugiga valitsusliikmed, ongi juba kriisis," leiab Hanso.

Samuti lubasid umbusaldusavaldusele alla kirjutada fraktsioonitud Marko Mihkelson ja Margus Tsahkna.

Kersti Sarapuu lükkab aga ümber meedias ilmunud väited nagu oleks viis riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liiget lubanud justiitsministri umbusaldusavaldusele oma allkirja anda. "Täna toimunud fraktsiooni seminaril jäi selgelt kõlama seisukoht, et Keskerakonna saadikud ei toeta Urmas Reinsalule umbusalduse avaldamist. Keskerakonna fraktsioon arutab tekkinud poliitilist olukorda ka oma esmaspäevasel koosolekul," kinnitas Sarapuu.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi teatas täna, et justiitsminister Urmas Reinsalul on esmaspäevani aega tagasi astuda. Kui seda ei juhtu, algatab Reformierakonna fraktsioon justiitsministrile umbusaldusavalduse.

„Meie otsuse ajend on Reinsalu kahetsusavaldus, et ta oli hukka mõistnud naistevastase vägivalla. Tegemist oli kaalutletud sõnavõtuga,“ selgitas Jürgen Ligi. „Justiitsministri sõna on erilise kaaluga, sest just tema kujundab õiguspoliitikat ja vägivalla vastane võitlus on tema otsene ülesanne,“ lisas Ligi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esimees Kalvi Kõva kinnitas kolmapäeval, et Urmas Reinsalu väljaütlemine oli fraktsioonis arutusel ning ühiselt ollakse seisukohal, et ministri väljaütlemine oli lubamatu, kuid ministri tagasiastumise küsimust päevakorras ei ole.