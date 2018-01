HEDVIG HANSON: püüan leida südames armastust ka nüüd, kui illusioon kooselust on purunenud

Eelmise aasta lõpus pärast Kumus täissaalile antud kontserti kirjutas lauljanna Hedvig Hanson Facebookis, et see oli tema elu parim kontsert. Paradoks seisneb aga selles, et ta oli seljataha jätmas oma elu kõige raskemat aastat, mis vaatamata lavasärale oli täis isikliku elu valu.

Tuhalaanes, oma maakodus võtab Hedvig (42) kõik maskid eest ja räägib avameelselt. Õnne otsimisest. Illusioonide purunemisest. Üksindusest. Valust. Enda ja elukaaslase Andre Maakeri (37) lahkuminekust.

Ilma meigi, soengu ja glamuurita paneb dressides diiva pliidi ja ahju küdema. Süüdanud köögilaual küünla, läidab ta tule ka õues. Sombuselt alanud talveilma võtab hetkega üle päike, mille jõudu- ja lootustandev valgus jääb kestma õhtu lõpuni. Siin saab lauljanna olla tema ise ja lähedal loodusele. Oma lilledele ja peenardele. Mälestustele. Ometi mõtleb ta hetkel sellele, kas panna müüki see 12 aasta jooksul armsaks saanud kodu.

Enne esimese küsimuse esitamist liitub meiega ka Hedvigi kass ja jääb mind piidlema nagu tsensor, kes kontrollib, kas küsin perenaiselt ikka õigeid küsimusi.