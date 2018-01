Salme kultuurikeskus oli täna hommikul võrdlemisi vaikne ja tühi. Kuna väikeses konverentsisaalis oli koos korraldajatega kokku umbes tosin inimest, kellest valdav osa olid ajakirjanikud ning fotograafid, võiks arvata, et uus maksuvaba tulu arvutamise süsteem on inimestel selge.

On inimesi, kes arvavad, et sularaha sissemakse arvestatakse tuluks ning seetõttu on see raha maksustatav. Tolliametnik kinnitab, et tegemist on kuulujutuga ning nii see tegelikult ei ole.

„Ei tea, kust see informatsioon tuli - kindlasti mitte [pole see nii - toim.],“ kinnitab infotunni lektor Laidi Suumann. Pangakontod, mis kuuluvad eraisikutele, maksustamisega seotud pole. Kontole sissemakstud raha pealt peetakse tulumaks kinni vaid juhul, kui tegemist on ettevõtluskontoga.

Kui muidu sujus infotund vaikselt, leidus ikkagi pahaseid. „Uue süsteemi näol on tegemist täieliku pornoga,“ avaldas üks kuulama tulnud naisterahvas. Tema sõnul on uskumatu, mida ettevõtjatega praegu tehakse. Detailidesse proua siiski ei laskunud ja nii ei saanudki teada, milliseid pornograafilisi tegevusi ettevõtjatega tehakse. „See teema ajab mind endast väga välja,“ lisas naine.

Rohkem küsimusi polnud ja nii said inimesed (peamiselt ajakirjanikud) teada, et kõik on kõige paremas korras ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus on loodud selleks, et anda ettevõtjale võimalus olla aus maksumaksja.