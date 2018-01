Mehed ei ole alati väga jutukad, mistõttu on neil soove, mida nende kaaslannad isegi aimata ei oska. Ja usute või mitte, aga need ei puuduta sugugi seksi!

Eks me kõik peame suhtes jääma iseendaks, kuid tegema ka teatavaid kompromisse, kirjutab Relationship Rules. Samas võib meil olla kaaslasele soove, mida me talle otse ehk ei tahagi öelda. Olgu põhjuseks häbelikkus või hirm teda solvata.

Naised, ärge olge üllatunud, kuid paljud mehed on just sellised! Mehed ei ole avatud ja agarad soovidest rääkima. Nad võivad soovida, et naised teeksid midagi nende soovide järgi, kuid ei oska või suuda seda väljendada. Nii nad vaikivad.