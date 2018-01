Õhtulehe lugeja saatis täna lõuna ajal tehtud pildid Tallinnas Lasnamäel Pinna tänaval asuvast PPA teeninduspunktist, kus nähtub, et dokumentide vormistamise järjekorrad on endiselt pikad.

Umbes viiendik külastajad soovis uuendada ID-kaartide sertifikaate, mida saab teha ainult elavas järjekorras, teised kliendid esitavad erinevaid taotlusi ning soovivad valmis dokumente kätte saada.

Keskmine ooteaeg on sertifikaatide uuendamiseks praegu Pinna teeninduses 40 minutit ja Tammsaare teeninduses 35 minutit, Tartus 30 minuti, Narvas 10 ja Pärnus 20 minutit.

Mängel tuletab meelde, et läheneb tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg ning inimesed, kes kasutavad oma ID-kaarti elektroonselt vaid e-maksuameti külastamiseks, peaksid kindlasti aegsasti kindlaks tegema, kas nende kaardi sertifikaadid vajaksid uuendamist. Peatatud sertifikaatidega kaarti ei saa kasutada e-maksuametis enda autentimiseks, kuid sertifikaate saab uuendada nii iseseisvalt arvutis või meie töötajate abil teenindustes 31.märtsini.

Sertifikaatide uuendamiseks ei saa aega ette broneerida, küll saab aga valida endale sobiv aeg kõigi teiste toimingute jaoks.

PPA teavitab dokumendi kehtivuse lõppemisest

Tänavu peab oma dokumenti uuendama väga palju inimesi ja selleks, et meie kliendid saaks paremini planeerida teeninduse külastamist dokumendi aegumisel, saadab PPA teavituse dokumendi kehtivuse lõppemisest 90 päeva enne tähtaega aadressile @eesti.ee. Selleks, et saada teavitus kätte, peab olema veendunud, et teie @eesti.ee aadress on suunatud sellele e-posti aadressile, mida te kasutate igapäevaselt. Seejärel saab kodulehe https://broneering.politsei.ee/kaudu broneerida enda sobiv aeg teeninduse külastuseks. Broneeringu olemasolul pääseb teenindaja juurde loetud minutitega.

Neile klientidele, kes soovivad taotleda kas korduvat ID-kaarti endale või esmast ID-kaardi lapsele, kelle sünd on Eestis registreeritud, soovitame kasutada selleks meie e-taotluskeskondahttps://etaotlus.politsei.ee/. Selle keskkonna taotluse esitamiseks kulub vaid mõni minut. Kuid seejuures on väga oluline järgida, et teie esitatav dokumendifoto vastaks kõigile nõudmisetele, siis läheb taotluse menetlemine ja uue dokumendi väljastamine tõrgeteta.

Soovitusi dokumendifoto tegemiseks leiab politsei kodulehelt.

Keskmised ooteajad jaanuaris ilma eelneva broneeringuta:

Dokumendi taotlemisel: