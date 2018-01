Põhja ringkonnaprokurör Rainer Amur külastas Saaremaa ühisgümnaasiumi ja pidas noortele loengu, milles oli juttu nii prokuröriametist kui ka erinevatest kuritegudest.

“Läksin kooli sooviga, et noored mõtleksid enne, kui nad midagi teevad, ning eesmärk on, et nad ei peaks elu jooksul üheski rollis kunagi prokuröri juurde sattuma,” ütles Amur Saarte Häälele.

“Möödunud nädalal politseiga nõu pidades leidsime, et noored ei teagi, et alaealistest seksuaalse sisuga piltide omamine telefonis või arvutis on kuritegu,” nentis Amur.