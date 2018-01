„Teletöö eeldab piiritut kiindumist televisiooni ja meelelahutuse vastu, siin ei loeta töötunde ja otsitakse alati parimaid lahendusi. Ma arvan, et mul on see kiindumus olemas,“ sõnab ta.

Liivi mantlipärijaks sai Kummer tänu sellele, et seda kohta pakkus talle TV3 peadirektor Priit Leito. Terve elu televisioonis töötanud Kummeri sõnul on programmijuhi koht tema jaoks suur ja huvitav väljakutse.

Kummeri teleõpingud said alguse juba keskkoolis käies, kui ta lisaerialaks tele- ja raadiožurnalistika valis. „Olen väga õnnelik, et sellesse kooli sattusin. Minu õpetajad Tiina Mägi, Andres Raid, Aivo Parbo jt suutsid tekitada huvi, mis ainult süvenes,“ nendib Kummer.

Pärast keskkooli lõpetamist jätkas Kummer juba vastloodud EVTV-s. Pärast kaitseväes käimist suundus mees telejaama TV1 ja siis juba produktsioonifirmasse Filmimees, mille peatoimetaja ta oli kuni eelmise aasta novembrikuuni.

„Ma olen teles teinud kõiki töid alates uudistereporterist kuni tegevprodutsendi ja produktsioonifirma peatoimetajani välja. TV3 eelmise programmijuhi Urmas Eero Liivi lahkumine oli juba tükk aega teada ja eks ma olin ka mõelnud, et kui selline pakkumine peaks tulema, siis kas ma olen valmis selle vastu võtma. Kui pakkumine tuli, siis ma väga pikalt ei mõelnud, see oli samm edasi," jutustab Kummer.

Kummeri ülesandeks on nii TV3, TV6 kui TV3+ programmide koostamine ja vaatajanumbrite eest vastutamine. Mehe arvates on tema töö juures kõige keerulisem see, et Eesti on väike riik ja siin on väga vähe häid ideid, mis laia kandepinda saavutaks.

„Loomulikult napib ka raha väga grandioossete ideede elluviimiseks ja tuleb leida kompromisslahendusi, et siiski teha häid saateid. Televisiooniga on Eestis kõik hästi, nii väikese rahvaarvu kohta on meil kolm eestikeelset kanalit, kes näitavad omatoodangut, mis köidab vaatajaid,“ arvab ta.

Suuri muudatusi TV3 programmis oodata ei ole ning Kummeri sõnul hakkab TV3 jätkuvalt televaatajatele pakkuma saateid, mis neile meeldiks.

„Mulle meeldib televisioon, mis on tehtud päris elust ja päris inimestega. Õnneks meeldivad need ka vaatajatele, sest vaadatuimate saadete tipus püsivad näiteks „Kuuuurija“, „Radar“, „Pealtnägija“ ning ka tõsielusaadetel, olgu siis reality’tel või jälgivatel-dokumentaalsetel, läheb hästi. Loomulikult ei tähenda see, et lavastuslikud sarjad kuskile kaovad. Midagi täpsemat on hetkel vara öelda,“ räägib ta, lisades, et hakkab tööle selle nimel, et TV3-st saaks olulistes sihtrühmades vaadatuim kommertskanal.

Reality-sarja puhul võib osaliste ja saate tegijate nägemus erineda!

Raimo Kummer on produktsioonifirmaga Filmimees tootnud Eesti telemaastikule unustamatuid šedöövreid. Saated nagu „Üksikvanem otsib kaaslast“, „Unistuste printsess“, „Abielus esimeses silmapilgust“ ja muidugi „Prooviabielu“ on kõik ühel või teisel moel Kummeri käe alt läbi käinud.

Kui „Prooviabielu“ läbi sai, ei lakanud selle ümber skandaalid. Helen, Kalvi-Kalle ja Liisa süüdistasid kõik ühest suust telesaate tegijaid, et neile kirjutati stseenid ette ja monteeriti kokku nii, et neist jääks võimalikult loll mulje. Lisaks väitsid neiud, et saatemeeskonna soov oligi neid täis joota, et nad saates tülitseks ja nutaks.

"Raimo Kummer, kes oli selle asja taga, kogu aeg käsutas kõiki,“ paljastas saate kaadritaguseid saladusi Kalvi-Kalle.

Kummeri sõnul ongi normaalne, kui saadete kokkupanijate ja osaliste nägemus toimunust erineb.

„Kaasahaarava suhte-reality tegemine ei erine teiste reality’te tegemisest. Reality’s luuakse alati situatsioon, näiteks kasvõi see, et noored kolivad nädalaks ühte korterisse ja koostöös osalistega mõeldakse välja tegevusi, milles paari filmida. Siis hoiavad teletegijad hinge kinni, et kahe inimese vahel tekiks mingi suhe, mis ka vaatajatele välja paistaks. See on eesmärk, muidu poleks saatel mingit mõtet,“ tõdeb Kummer.

„Inimesele sõnu suhu panna ja vägisi tundeid tekitada aga ei saa. Teine pool on see, et ühte episoodi filmitakse 1-4 päeva, selle käigus koguneb 10-20 tundi materjali, millest tehakse 43 minuti pikkune saade. Osalistele ei pruugi alati meeldida just need tükid, mis lõpuks saatesse jõuavad,“ lausub mees konkreetselt.

Sellest olenemata ei kahetse Kummer üldsegi „Prooviabielu“ tegemist. „“Prooviabielu“ oli väga hea ja erakordse sisuga meelelahutuslik suhte-reality. Olen alati soovinud ja soovin ka nüüd, et Helenil ja Kalvi-Kallel läheks elus kõik hästi.“

TV3 kevadprogrammis Kalvi-Kalle ja Heleni seiklustele järjeosa kahjuks oodata ei ole (kuigi idee sarjast, kus nüüdseks lahku läinud noorpaar oma suhteid lapib ja last kasvataks, kõlab ülimalt meelelahutuslikult!). Siiski on Kummeri sõnul kevadel oodata nii mõndagi põnevat.

„Kevadhooajal jõuab vaatajate ette mitu uut ja väga head reality- ning lavastuslikku sarja. Juba 31. jaanuaril alustab väga tempokas, kiire ja nooruslik „India Xpress“: pöörane seiklus tuk-tukkidega. Näosaate staar ja näitleja Hanna Martinson ning veel viis noort inimest võtavad osa hullumeelsest rikšade võidusõidust Indias.

Multitalent Mart Sanderi ja produtsent Tuuli Roosma koostöös on valminud suur ajalooline draamasari „Litsid“, mis põhineb Mart Sanderi samanimelisel romaanil. Inimestele, kes võib-olla pealkirja pelgavad tahan öelda, et sari ei ole riivatu, tegemist on ajastutruu ajaloosarjaga, mis keskendub aastatele 1939-1940, mil mängiti maha Eesti iseseisvus. Seriaali tegevuspaik on aga intrigeeriv ja lisab vürtsi.

Kevadel tuleb vaatajate ette ka uus ja kaasahaarav krimisari „Lõks“, mis on värske ja nooruslik nii loojutustuselt kui pildikeelelt.