Rootsi eestlaskond tähistab Eesti vabariigi juubeliaastat 10.-18. veebruarini nädal aega kestva mastaapse kultuurifestivaliga, mille üheks kõrghetkeks on uhke pidu Stockholmi raekojas.

Estivali avab kontsert „Sounds of Estonia“, mille juhtmõte on näidata eesti muusika mitmekesisust. Teiste hulgas astuvad üles Jaak Sooääre Trio, Mirjam Tally ning Eesti Noorte puhkpilliorkester Riivo Jõgi juhatusel. Esinejate hulgas on ka pärimusmuusik Mari Kalkun, kelle „Oma laul“ kõlas suvisel noorte laulupeol, ning akordionist Tuulikki Bartosik, kes käis sel sügisel turneel Jaapanis. Avakontsert toimub Rootsi kuningliku muusikakõrgkooli uues hoones laupäeval, 10. veebruaril.

Avapäeva lõpetab #EstFest klubis Skyddsrummet. #EstFest ühendab eesti pärimusmuusika modernsete rütmidega. Peol astuvad üles Trad.Attack! ning DJ Harl:Etno, keda on kahel aastal pärjatud parima ETNO DJ auhinnaga.