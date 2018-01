Endla Teatri Küünis esietendub 20. jaanuaril kell 19 Madis Kalmeti lavastatud „Itk“, mis pärineb Poola näitekirjaniku Krzysztof Bizio sulest. Juba kuu pärast, 21. veebruaril saab seda Tallinnas näha.

Ühe pere kolme põlvkonna naised – töötuks jäänud ja abikaasa tähelepanu kaotanud ema, igapäeva igavusest tüdinenud ja paremast elust unistav tütar, lotovõitu planeeriv ja surnud abikaasaga mõtteid jagav vanaema. Monoloogide intiimsuses avanevad nende naiste lood, kolm versiooni eludest, mida ühendavad inimese igipõline üksindus, poolpime kass Tiitus ja teadmine, et me kõik unistame ja tahame saada õnnelikuks, aga õnnestub see vaid vähestel. Nii nagu elu isegi, on „Itku“ naiste lood valus-helged ja naljakadki.

“Võtsin selle näidendi lavastada, sest tundsin, et meil kõigil võib olla kokkupuutepunkte nende kolme lihtsa Poola naisega, kes tajuvad, et inimestel ei õnnestugi nii väga ise oma elu juhtida ega määrata. Nii et rahvatarkus “igaüks on oma õnne sepp” võib olla noortele küll julgustuseks, aga kõlada vanadele kõrvadele hoopis etteheitena,” ütleb lavastaja Madis Kalmet. „Mulle on näidendi puhul tähtis, et see sisaldaks mingisugust lugu, mis areneb ja hargneb ja vaataja kaasa haarab. Ma pole kindel, aga mulle tundub, et näidendi autoril on kirjanikuna selle materjaliga sügav isiklik suhe, sest iga sõna, mis selles tükis kõlab, oleks kui otse elust maha kirjutatud.”