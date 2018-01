Mõne inimese jaoks on elus tõelise kannapöörde tegemine lihtne. Teised ei saa elumuutuse ja dieediga kuidagi hakkama. Tervislike valikute tegemine ei ole lihtne, mistõttu vajame me kõik sel teema nõuandeid ja soovitusi ekspertidelt, et see elumuutus enda jaoks võimalikult lihtsaks muuta.

Healt.com soovitab toitumises järgida kolme reeglit, mis lubavad sul rohkem süüa, kuid kaotad siiski ka kaalu.

1. Valk ja kiudained peaksid olema igas eines esindatud