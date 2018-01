Prantsusmaal mõisteti täna süüdi vanemaid mehi mürgitanud 57aastane Patricia Dagorn, keda tuntakse ka kui Riviera Musta Leske.

Dagorn peab vastavalt kohtus tehtud otsusele vanglas veetma 22 aastat, kirjutab BBC. Naine tunnistati süüdi Lõuna-Prantsusmaal toime pandud mõrvades ja mõrvakatsetes. Nimelt oli Musk Lesk teise ilma saatnud kaks vanemat meest ning üritanud mürgitada veel sama paljut.

Süüdistajad väitsid Nice’is toimunud istungil, et Dagron oli loomuvastane nartsissist, kes üritas rikastuda võrgutatud meeste arvelt. Õnnetud ohvrid leids ta enamjaolt tutvumisagentuuri kaudu. Väidetavalt nõudis naine meestelt raha ja testamendis äramärkimist. Tema isiklike asjade hulgast leiti Valiumi tablette, erinevatele meesterahvastele kuuluvaid dokumente, pangakontode andmeid ja muud säärast.

Musta Lese esimene ohver oli 60-ndais eluaastais Michael Kneffel, kes suri 2011. aastal. Samal aastal heitis hinge teinegi Dagorni ohver, kelleks oli 85aastane Francesco Filippone. Temalt oli proua enne surma saanud tšeki 21 000 eurole. Naise sõnul oli see kingitus, et ta saaks avada oma juveelipoe.

Kaks ellujäänut, 82aastane Ange Pisciotta ja 91aastane Robert Vaux osalesid istungil kui tsiviilhagejad. Neist viimane ütles AFP reporterile, et Dagorn oli olnud kui päikesekiir talves. ”Kui oled koos noorema naisega, sa tead, et see ei jää kauaks kestma, kuid sa eitad seda - juhul kui sa pole masohhist,” rääkis mees.

Patricia Dagorn, kes istungi ajal juba oli kandmas 5aastast karistust pettuse ja varguse eest, eitas kõiki süüdistusi.