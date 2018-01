YouTube'i kasutaja placeboing on koostanud kaks videot, mis võtavad kokku menusarja kõikide hooaegade parimad palad ning seda eriti mõnusas, muusikalises võtmes. Esimeses neist on esindatud kõik me varajased lemmikud: Walter White, Jesse Pinkman, Hank Schrader, Skinny Pete ja muidugi ka äärmiselt lühikese süütenööriga Tuco Salamanca!

Kolmas hooaeg oli aga see punkt, kus asjad läksid tõsiseks ning seda on tunda ka videos endas - algus on huumoriga laetud, ent mida edasi, seda kõvemaks krutitakse pinget! Seda, et Walter White on "see, kes koputab" meil niivõrd lihtsalt unustada ei lubata.