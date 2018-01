Finantsteenuse pakkujad võimaldavad olemasolevatele ja uutele klientidele mitmesuguseid tarbimis- ja väikelaene. Kuidas teha valik, millist lisaraha eelistada ja miks? Mida peaks silmas pidama ja otsuse langetamisel arvesse võtma?

Ilmselt on enamik meist olnud olukorras, mil tegeleda tuleb mõne ettenägematu kuluga, aga säästetud rahasummast ei piisa või on kõrvale pandud raha sootuks otsa saanud. Vahel on lisaraha vältimatu- olgu selleks vajadus välja vahetada ootamatult purunenud pesumasin, teha autole vajalik hooldustöö või soov täide viia ammune unistus ja lennutada pere puhkusereisile palmi alla.

Credit24 võlaennetuse osakonna juhataja Merle Laurimäe sõnul tuleks enne laenu võtmist mõelda esmalt läbi laenu võtmise põhjus. "Kõige olulisem on vastata enda jaoks küsimusele, kas seda kohustust on vaja ja miks," selgitab Laurimäe.

Erinevate olukordade jaoks ongi mõeldud erinevad lahendused, olgu selleks traditsioonilised väikelaenud või krediilimiidid. Näiteks on ühe suurema konkreetse ostu jaoks käepärasem lahendus väikelaen. Laurimäe selgitab, et väikelaen ongi mõeldud neile klientidele, kes soovivad võtta laenu kindlaks perioodiks.

"Väikelaen sobib ka neile, kes eelistavad fikseeritud suurusega igakuiseid tagasimakseid,“ ütleb ta ja lisab: "Seevastu Krediidikonto on mõeldud sellisteks olukordadeks, kui krediiti on vaja kiirest ja ootamatult. Krediidikonto võimaldab inimesel ise otsustada, millal ja kui palju kontole tagasi maksta, mistõttu see sobib neile, kes eelistavad paindlikke lahendusi."

Laurimäe soovitab laenu valikul alati mõelda üks samm ette - millised on järgmiste kuude tegevused ja väljaminekud- kas on ettenähtavaid kulutusi või tegevusi, mis võivad laenu tagasi maksmise keerulisemaks muuta.

"Krediidikonto annab selle kasutajale võimaluse ise määrata, kui pika ajal jooksul kasutatud summa tagasi makstakse. Kui mõnel kuul on sissetulek näiteks preemia näol tavapärasest suurem, saab Krediidikonto omanik kasutatud limiidi kiiremini tagasi maksta. Ehk klient ise otsustab, millise aja jooksul ka kohustuse täidab," märgib Credit24 võlaennetuse osakonna juhataja.

Samuti soovitab Laurimäe laenuvõtjal riske maandada ja valida endale võimalikult väike kuumakse. "Alati on võimalik laen varem tagasi maksta ja võimalusel tasub seda ka teha. Intresse tuleb tasuda ainult selle aja eest, millal raha reaalselt kasutati ehk varem tagasi makstes säästad intressidelt," annab Laurimäe nõu.

Merle Laurimäe julgustab laenu soovijaid, et nad kindlasti küsiksid lisainfot ja nõu teenusepakkujalt. "Siin tuleb tagasihoidlikkus ära unustada ning küsida alati pigem rohkem. Kuna nemad teevad igapäevaselt seda tööd, oskavad nad tähelepanu pöörata sellistele aspektidele, mis võivad laenuvõtjal endal märkamata jääda," ütleb Laurimäe.

Millal valida väikelaen ja millal Krediidikonto?

- Väikelaen sobib paremini ühekordse suurema ostu tegemiseks.

- Krediidikonto aitab ootamatu ja kiire lisaraha vajaduse korral.

- Väikelaenu kasuta siis, kui soovid laenu võtta kindlaks perioodiks.

- Krediidikonto maksegraafik on paindlik, väikelaenul fikseeritud.



