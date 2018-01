„Otsustasime, et kui minna, siis USA-sse ning teeme väikese ringreisi mööda Ameerikat. Marttile väga meeldib iseenesest Floridas olla, ent kuna meie sõbrad seadsid sammud Californiasse, otsustasime ka seda kohta külastada.“ Ariadne räägib, et nad on kindlasti terve jaanuari Ameerikas: „Kuigi enamus aega veedame kahekesti, oleme kohtunud samal ajal ka väga toredate eestlastega, kes end USA-s sisse on sättinud.“

Ariadne räägib, et ta tahaks kindlasti karjääri teha ka USA-s: „Mul on noorena alati olnud unistus saada Ameerikas edukaks. Kuid reaalsus on paratamatult midagi teistsugust – siin on konkurents kordades tugevam ning keeleliselt ja kultuuriliselt tunneme end Marttiga siin paar sammu teistest tagapool.“

Ringreisi alustasid noored New Yorgist, kus viibiti kõigest paar päeva: „Sealt edasi lendasime Orlandosse, kus võtsime vastu ka uue aasta ja külastasime teemaparki Universal's Islands of Adventure. Floridas viibisime kokku pisut üle nädala.“

„Käisime ka ühe Martti sõbra helikopteriga lendamas, mis oli minu jaoks kindlasti üks lahedamaid kogemusi,“ on Ariadne elevil. „Peale seda lendasime San Franciscosse, kust rentisime matkaauto ja oleme sellega tänaseks jõudnud mööda rannikut nädalaga Los Angeleseni välja. LA on nii suur linn, et siin on avastamist palju, kuid kui aega jääb üle, tahaks kindlasti külastada ka Las Vegast,“ räägib Ariadne.

Lauljatar ütles, et teda on vaimustanud USA puhul nii mõningad asjad: „Minu jaoks on kõige rohkem muljet avaldanud kogu see reis mööda rannikut ja mägesid. Need hommikud ookeani ääres on olnud fantastilised. Ja Floridas kopterisõit, ma ei saa kohe sellest üle ega ümber, aga võimas oli näha, kui palju alligaatoreid seal tegelikult pesitseb.“

Ariadne räägib, et USA kultuuri juures on teda muretsema pannud liiklus: „Inimesed sõidavad nii kaootiliselt siin autodega, et tekib hirm ja küsimus ,kuidas nad üldse autojuhiload kätte said!“