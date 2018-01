Alexela juht Ain Kuusik ütleb, et uuest aastast kehtima hakanud aktsiisitõusu määr on kiiresti hakanud mõjutama nii otseselt kütuse kui ka erinevate toodete ja teenuste hindu, mis on ka ootuspärane.

Valitsuse plaan koguda täiendavat maksuraha võiks realiseeruda vaid juhul, kui mingil imepärasel viisil õnnestuks vältida konkurentsiolukorda lähinaabritega, vahendab Äripäev

Selleks oleks kaks peamist võimalust – sulgeda piirid või veenda lähinaabrite regulaatoreid mängima aktsiisimääradega samal viisil, nagu seda Eestis on tehtud. Loomulikult on mõlemad pakutud võimalused utoopilised.

Eesti reaalsus on see, et paari aasta vältel on üha suurenevast hulgast era- ja äritarbijatest saanud meie lõunanaabrite kaupmeeste head püsikliendid ja meie kaupmeeste vaates küllaltki nukker seis.