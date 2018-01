Nordeconi arendatavas Uus-Tammelinna elurajoonis Tartus Tammelinnas algab üheksanda kortermaja ehitus aadressile Haraka tänav 6. Arenduse viimane maja valmib 2018. aasta lõpus ning see paneb punkti 2014. aastal alanud ligi 14 500 ruutmeetri suuruse elamispinnaga linnaku arendusele, kus on kokku 193 uut korterit.

„Uus-Tammelinna saab sügisel valmis – üheksanda majaga tõmbame joone alla rohkem kui neli aastat kestnud arendusele,“ ütles Nordecon ASi elamuarenduse osakonna juht Toomas Rell. „Korterite müük arenduses on läinud edukalt, sest tegemist on väga rahuliku piirkonnaga ja ehituskvaliteeti saab oma silmaga eelmiste majade pealt kontrollida. Sarnaselt olemasolevatele majadele, tuleb viimasesse majja 25 2-, 3- ja 4-toalist uudse planeeringuga korterit.“

Nordecon alustas Tartus uue Uus-Tammelinna elamupiirkonna ehitusega 2014. aasta kevadel. Enamus linnaku ümbrusest on tänaseks korrastatud ja haljastatud. Korterelamud on kolme- kuni viiekorruselised, milles 15 kuni 25 korterit.

Hoonete arhitekt on Indrek Näkk arhitektuuribüroost INA. Kinnistule pääseb mööda uut Savi tänavat. Igal korteril on rõdu, kuhu pääseb elutoast. Suuremates neljatoalistes korterites on saun ning ühel magamistoal lisarõdu.



Tartu Tammelinn on üks esimesi moodsa aedlinna printsiibil planeeritud aedlinnu Eestis. Aedlinna planeering valmis 1923. aastal. Hoonestuses kasutati segaprintsiipi. Lisaks ühepereelamutele nähti aedlinna linnapoolses osas – Riia tänava ja Tamme puiestee vahelisel alal – ette ka korterelamuid. Tamme aedlinna planeeringut ja selle väljaehitamise tulemust on Eesti arhitektuuriloos kõrvutatud Nõmme ja Merivälja aedlinnadega Tallinnas ning Pärnu kuurordirajooniga.

