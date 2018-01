22. jaanuari õhtul toimub Eesti, Läti ja Leedu sajandsünnipäeva tähistamiseks ühine stuudiokontsert "Sounds of the Baltics" ("Balti kõlad").

Kahetunnises programmis musitseerivad Tallinna, Riia ja Vilniuse raadiomajades Baltimaade väljapaistvaimad folkmuusikud. Kontserdid on otse-eetris kõigis Balti riikide raadiotes ning EBU vahendusel ka teistes Euroopa maades.



Stuudiokontsert "Sound of the Baltics" algab esmaspäeva, 22. jaanuari õhtul kell 19 Tallinnast. Meie raadiomajas on mikrofoni juures Maarja Nuut. Stuudiokontserdil esitab Maarja muusikat oma teiselt albumilt "Une meeles" ning kõlavad ka mõned täiesti uued lood.



Maarja Nuut on viimasel ajal Eestis üsna harva kontserte andnud, kuid tema esinemisgraafik on väga tihe. Äsja saabus ta tagasi kontsertidelt Luxembourgist. Nädal varem andis Maarja Nuut kolm kontserti Austraalias Sydneys, kus ta astus üles Seidler Saloni kontserdisarjas. Jaanuari lõpus esineb ta koos Hendrik Kaljujärvega Belgias Turnhoutis.



Riia raadiomajas esineb programmis "Sounds of the Baltics" populaarne Läti ansambel Brali un Masas (Vennad ja õed) ning Leedu raadiokeskuses astub üles The Skylė Group. Muusikalise sideme edasiandmiseks on iga esineja kavas muuhulgas üks naabrite rahvaviis. Kõik stuudiokontserdid on kohapeal kaasaelava publikuga.



Programmi saab tervikuna kuulata Klassikaraadiost ja Vikerraadiost, videopildis saab seda näha ERR kultuuriportaalis ja Klassikaraadio koduleheküljel.