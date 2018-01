Kui korrastad oma toitumist, et vähendada kaalu, siis sisendad endale, et oled dieedil. See on aga esimene suur viga. See sisendab sulle, et jõudes soovitud kaaluni - su diet saab läbi. Nii jätadki tervisliku toitumise, sest dieet sai läbi ja eesmärk saavutatud. Tegelikult peaks muutma oma elustiili igaveseks, et kilod enam ei lisanduks.